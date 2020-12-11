射箭》企業射箭聯賽邁入第3年 賽事增加至15輪、45場賽事

中華企業射箭聯賽2年合業主大合照。（中華企業射箭聯盟提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕企業射箭聯賽3年將於明年3月27日隆重開幕，例行賽將從2年的10輪賽事增加至15輪，例行賽場次共計45場。

企箭3年例行賽預定8月14日收兵，季後挑戰賽9月4日、5日舉行，由例行賽第六名挑戰第五名，勝隊挑戰第四名，依此類推。10月2日進行箭尊爭霸戰，10月3日起展開五戰三勝制的至尊盟主賽。

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企箭3年競賽規程上也做了修正，如企業單位有兩位以上選手因公或因傷無法正常於賽季中出賽者，可於當年度選秀名單中另簽一位選手支援；外籍選手人數註冊每隊至多三人，每場比賽同時上場之外籍選手則不得超過二人。

選秀相關規定方面，各隊須於明（2021）年1月15日前提出保留選手名單給企業射箭聯盟，保留名單不限員額，釋出選手可報名參加選秀，利用青年盃、理事長盃或總統盃，全國大賽之全國排名賽成績列入選秀排名。

選秀第一輪由企業隊例行賽排名第六名、第五名至第一名依序挑選選手，第二輪由第一名、第二名至第六名依序挑選，不限定男、女分別。至於以培訓新秀為宗旨的青年隊，戰力則將從全國排名中挑選具潛力之高中選手組隊。

國家隊總教練林政賢表示，「射箭聯賽提供選手一個很棒的舞台，累積豐富經驗，尤其抗壓性和在在天候不利的因素下比賽，對於未來國際賽都是很大的助益。」

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