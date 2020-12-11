UBA》陳芷英對決普門學姐飆24分新高 佛光驚險5連勝

佛光王竫婷。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一集預賽今上演「普門內戰」，上季自普門中學畢業後未按照前例進入佛光大學的陳芷英，今天率領台灣科大碰上以普門為班底的佛光，台科差點上演逆轉秀，最終仍以61：63不敵佛光，讓佛光收下5連勝。

台科今面對佛光最多一度落後14分，但在第4節靠著陳芷英和陳蕙琦聯手，順利扳平戰局，雙方你來我往，還剩2分落後的台科最後1.2秒嘗試執行最後一擊失手，最終以2分差不敵佛光。台科教練李永祥說，落後2分，最後兩波攻勢都失手，有點可惜，但沒關係，明天拼台大最重要一戰。

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陳芷英今先發打滿40分鐘，繼上階段對世新後的第2度撐完全場，19投中11含第4節重要三分球，拿下24分、18籃板，寫下UBA生涯新高，也是3度「雙十」。陳芷英表示，上半場手腳還沒暖開，後兩節找到感覺後就很順手，與王竫婷相互攻防，她說，兩人在場上抽空「聊了幾句」，但非垃圾話，字句也無傷大雅，就是比賽攻防的一部分。

王竫婷拿下10分、10籃板連2場「雙十」，她說：「陳芷英本就很厲害，兩人正常攻防，賽前並沒預設立場，要特別是跟她比高下，因為團隊贏球更重要。」佛光今天贏得驚險，賽後教練楊淑淨和文祺也訓話長達半小時，楊淑淨說，決勝期進攻成功率偏低，防守又不到位，才自己搞得緊張兮兮，尤其球員明顯信心不足，因以雙方實力，理應可輕鬆過關才是。

台科陳芷英。（大專體總提供）



台科陳芷英。（大專體總提供）

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