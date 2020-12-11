台灣羽球一哥周天成 跨海金門授絕技

羽球頂尖好手周天成（右二）及物理治療師向學員介紹環狀彈力帶熱身。（金門縣政府提供）

〔記者吳正庭／金門報導〕台北市立大學競技運動訓練研究所與金門縣政府教育處合作推廣羽球運動向下扎根，由校長戴遐齡率領包括金門籍羽球好手李洋在內的推廣團隊跨海金門中正國小，利用今、明兩天展示羽球基本動作與戰術技能，讓學童學習羽球運動傷害防護知識。

金門縣政府教育處與台北市立大學推廣團隊，在金門中正國小展開兩天的「地方教育輔導─國小學童羽球增能工作坊」。（金門縣政府提供）

由台北市立大學校長、行政院前體委會主委戴遐齡率領的這支推廣團隊成員，有北市大師培中心主任劉述懿、競技運動訓練研究所所長陳奕良及校內相關系所教授，還有國內頂尖羽球選手周天成（世界單打排名第2）及程琪雅（混雙國手）、金門籍羽球好手李洋及王齊麟（世界雙打排名第7），11日起在金門中正國小展開兩天的「地方教育輔導─國小學童羽球增能工作坊」活動。

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台北市立大學校長戴遐齡（左五）率領包括金門籍好手李洋（前右一）在內的羽球推廣團隊，與金門縣副縣長黃怡凱（左四）一起為學員加油。（金門縣政府提供）

縣府教育處長羅德水說，近年羽球運動在金門蓬勃發展，教育處並協助金城學區、金沙學區增聘兩位羽球學區專任教練，使金門縣羽球教練資源得以整合，選手訓練得以銜接。

另外，羽球運動在縣府與金門體育會共同推動下，金門羽球人口大幅增加，每逢假日體育場內的羽球場地，早成愛好者兵家必爭之地，更能看到家長帶著孩子一起享受親子羽球運動的樂趣。

縣府教育處指出，此次推廣活動，主要透過專業羽球選手指導，提升縣內國小學童羽球基本動作與戰術技能，並增加學童對於羽球運動傷害防護的知識，盼藉由國內頂尖羽球選手與國小學童面對面的接觸，感染羽球運動的魅力，將羽球運動向基層扎根。

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