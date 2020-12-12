MLB》「小帥哥2.0」？ 洋基玻璃外野手：手的感覺不一樣...

希克斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在2019年與洋基簽下7年7000萬美元（約新台幣19.7億）延長合約的希克斯（Aaron Hicks），在去年動了TJ手術，今年球季表現不佳，他也在近日受訪時透露，自己的手肘還沒有回到百分之百的狀態。

希克斯透露他在動刀後沒有恢復完整的狀態，雖然力量有所進步，但「我仍然感覺不一樣。」希克斯也表示，自己尚未開始休賽季的傳球訓練。

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2020球季希克斯出賽54場，打擊率僅2成25，同時他在與力量有關的數據出現下滑，本季他的擊球初速為88.2英哩，比大聯盟平均的88.3英哩低，也低於生涯平均88.8英哩，2019年他的擊球初速則是89.7英哩。

《紐約郵報》認為洋基隊的外野都有一樣的問題，容易受傷的希克斯在中外野，同樣也傷病連連的「法官」賈吉（Aaron Judge）在右外野，左外野還沒有確定由誰擔任，預計會以佛雷瑟（Clint Frazier）與塔克曼（Mike Tauchman）輪替。

希克斯在2019年與洋基隊簽下7年合約後就大小傷不斷，先是因詭異的背部傷勢影響開季，後續又因為動了TJ手術大幅減少出賽場次，就連美媒先前也忍不住戲稱，希克斯將會成為下一個「薪水小偷」艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury），若他無法健康穩定的出賽並繳出他在簽約錢的表現，那洋基這筆乍看之下相當超值的合約，恐怕又得再次丟進水裡。

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