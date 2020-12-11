羽球》被棒球耽誤的羽球選手？桃猿梁家榮斜槓參戰達克盃

董事長樂團吉董與中華職棒好手梁家榮合拍練習。（大會提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕DAIKIN 2020超級達克盃 全國羽球錦標賽12/26、27日將於台灣師大體育館開打，參賽選手除了來自各大企業以及隱藏在民間的好手外，明星組賽事更邀請眾多知名藝人、世界級球星共襄盛舉，參加明星對抗賽。

今藝人們特地空出時間一起訓練，包含球星楊博涵、盧敬堯、蘇敬恒，藝人董事長樂團吉董、李易、六月、馮秉軒（餅乾）、林美貞、劉璇，還有中職樂天桃猿隊的梁家榮等人齊聚一堂備戰。

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私底下經常與藝人們共同打球的羽球選手楊博涵，表示平時與藝人打球，最喜歡讓對方很累又很喘，但他們同時也能學到一些球技、增進球的質量，彼此切磋玩得很開心，因此他相當期待達克盃的到來。

（左起）盧敬堯、楊博涵、梁家榮、馮秉軒及蘇敬恒今齊聚一堂練球。（大會提供）

中職球星梁家榮也將參戰，他表示，羽球與棒球的環境及球具大不相同，讓他覺得很有新鮮感，他平常也有打羽球的習慣，尤其最近是休賽季，自主訓練時就能透過羽球加強棒球的守備，像接踵而來很快的殺球，有如在棒球場上面對很多強襲球一樣，讓他藉由打羽球增強敏捷能力。

剛與范逸臣共同創作羽球主題曲《擊出關鍵》的餅乾馮秉軒，此次不僅參賽更肩負隊長重任，期許自己不要失誤太多，因為賽制採累計制，每個人的分數都是勝負關鍵，對於搭檔呂家弘則非常放心，私底下就常一起打球，有一定的默契，因為達克盃將有現場轉播，所以要更認真面對比賽，把握每一顆球。

首度舉辦的超級達克盃，賽事組別涵蓋明星組、企業組、社會男甲、社會男乙、社會女子組，總獎金高達20萬元創下國內羽球賽事新高，截至目前已吸引超過50支隊伍報名參戰。本場賽事為團體賽，每場需打滿3點雙打，每點採單局21分不加分制，將考驗團隊合作及凝聚力。

達克盃吸引眾多藝人球星揮拍出戰。（大會提供）

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