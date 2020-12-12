NBA》重建活塞該交易「飆風玫瑰」？ 外媒點名這5隊最適合

羅斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前MVP「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）雖曾歷經大傷，但仍在上季繳出精彩表現，外媒認為他並不適合重建的活塞隊，在羅斯不乏追求者的情況下，也為他設想5個最適合的下家。

外媒《clutchpoints》寫手Kriel Ibarrola在文章中指出，費城七六人、勇士隊、湖人隊、公鹿隊與快艇隊都是最適合他的球隊，並解釋理由。

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文中指出，七六人隊本季預計會讓西蒙斯（Ben Simmons）擔任全職控球後衛，但他們需要另外一位替補後衛，羅斯能夠在第二陣容為球隊提供幫助。

勇士隊上季遭遇明星柯瑞（Stephen Curry）的重大傷勢，他們也在休賽季簽了很多後衛來減緩柯瑞的負擔，雖然羅斯不是投射型後衛，但勇士快速的球風也很適合羅斯。

湖人隊在上季曾傳出有可能交易來羅斯的消息，不過最終沒有成真，而在今年雖然湖人簽下了施洛德（Dennis Schroder），不過很明顯他們仍需要一個控球後衛來幫助詹姆斯（Lebron James），而且兩人曾在騎士隊有過合作經驗。

公鹿隊若迎來羅斯，將是自J.哈勒戴（Jrue Holiday）後第二位充滿經驗的後場組織者，Ibarrola認為，羅斯的加盟會讓字母哥的壓力減輕，為他創造投射的機會。

最後是快艇隊，羅斯若加盟快艇將能獲得更多的上場時間，因為快艇陣中並沒有夠好的組織者，雖然羅斯也時常被視為得分型的控球後衛，但他在切入後禁區後吸引防守者的能力，能夠讓隊友有很好的發揮空間。

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