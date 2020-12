日職》陳偉殷傳同意和阪神虎簽約 相隔10年重回央聯賽場

陳偉殷。(資料照,記者陳志曲攝)

〔體育中心/綜合報導〕先前有日本媒體報導,台灣好手陳偉殷和阪神虎達成合約共識,殷仔昨天在返台記者會中不願鬆口證實。大聯盟記者海曼(Jon Heyman)今在推特上發文說,陳偉殷同意明年球季和阪神虎簽約。

陳偉殷今年9月以3000萬日圓加盟羅德,先發4場都是優質先發,但未獲隊友火力支援,吞下3敗、防禦率2.42。

陳偉殷生涯在大聯盟共8年,出賽219場累積59勝51敗、平均防禦率4.18。殷仔生涯在日職共出賽131場,合計36勝33敗、平均防禦率2.58。陳偉殷在美、日生涯合計有95勝,明年有望挑戰日美通算百勝紀錄。

此外,這也是陳偉殷相隔10年後再度回到央聯賽場,有望對決前東家中日龍。

