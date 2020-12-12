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日職》陳偉殷傳同意和阪神虎簽約 相隔10年重回央聯賽場

2020/12/12 08:00

陳偉殷。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕先前有日本媒體報導，台灣好手陳偉殷和阪神虎達成合約共識，殷仔昨天在返台記者會中不願鬆口證實。大聯盟記者海曼（Jon Heyman）今在推特上發文說，陳偉殷同意明年球季和阪神虎簽約。

陳偉殷今年9月以3000萬日圓加盟羅德，先發4場都是優質先發，但未獲隊友火力支援，吞下3敗、防禦率2.42。

陳偉殷生涯在大聯盟共8年，出賽219場累積59勝51敗、平均防禦率4.18。殷仔生涯在日職共出賽131場，合計36勝33敗、平均防禦率2.58。陳偉殷在美、日生涯合計有95勝，明年有望挑戰日美通算百勝紀錄。

此外，這也是陳偉殷相隔10年後再度回到央聯賽場，有望對決前東家中日龍。

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