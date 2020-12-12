NBA》哈登喊「賣我」 傳奇球星：這行為只會讓老闆生氣

哈登。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕火箭一哥哈登（James Harden）「賣我」風波持續延燒，儘管已經向球隊報到，仍不滅他想離開的心。轉任球評的塞爾提克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）受訪直言：「他的行為會讓老闆們生氣。」

哈登日前先前拋出有意離隊的震撼彈，原本第一志願是加入籃網，但交易談判未果又傳出願意去七六人、熱火和公鹿，今據《紐約時報》記者史坦（Marc Stein）指出，若火箭考慮交易哈登，七六人是最有可能的落腳處。

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哈登是否能如願轉隊仍是未知數，皮爾斯在節目主持人Michael Holley 的訪問下，被問如何看待哈登「賣我」事件，皮爾斯豪不避諱表示，自己並不贊同也不認可哈登的處理方式。他也點出，哈登這件事的後果會讓新生代球員的處境僵硬，「他（哈登）必須知道，像巴克利（Charles Barkley）、魔術強森（Magic Johnson）這些前輩先鋪平了道路，好讓他每年都有至少3000萬美元，但他現在這樣的處理方式，非常自私。」

「他現在這樣的行為只會讓老闆們生氣。」皮爾斯更表示，若這件事在持續延燒下去，恐怕之後老闆們會希望NBA能夠設立「哈登條款」。

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