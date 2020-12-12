NBA》厄文嗆不和「無名小卒」講話 洛夫坦言不尊重人

厄文。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網隊球星厄文（Kyrie Irving）日前因拒絕媒體訪問，遭聯盟開罰開罰2.5萬美元。厄文今在Instagram上的限時動態發文，表明不和「無名小卒」講話。這也讓厄文的前隊友洛夫（Kevin Love）直呼不妥。

厄文在IG上發文說，祈禱把這筆罰款，用在真正有需要幫助的社區。他也提到，「不要試圖讓我和我們的球隊分心，好好欣賞藝術。我們要走的道路不同。」厄文還在文末說，「我不和無名小卒（pawns，棋子，為西洋棋中的兵）講話，我的注意力值得更多。」

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「我想把任何人稱為無名小卒，是不尊重的表現。」洛夫今受訪時提到，「我明白Kyrie試著讓一些人過更好的生活，但我不是一個會起爭議的人，這就是我的立場。」

洛夫認為媒體們也是在做自己的工作，「我愛厄文，我知道他變了，不清楚發生什麼事。但我再次說，自己不是會起爭議的人，我相信每個人都有要扮演的角色，只要意圖是好的。」

"I do not talk to Pawns."



Kyrie Irving responds following being fined by the NBA for failure to comply with the league's media requirements. pic.twitter.com/WPgj3MPZXH — NBA on ESPN （@ESPNNBA） December 11, 2020

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