NBA》厄文嗆不和「無名小卒」講話 洛夫坦言不尊重人

厄文。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網隊球星厄文(Kyrie Irving)日前因拒絕媒體訪問,遭聯盟開罰開罰2.5萬美元。厄文今在Instagram上的限時動態發文,表明不和「無名小卒」講話。這也讓厄文的前隊友洛夫(Kevin Love)直呼不妥。

厄文在IG上發文說,祈禱把這筆罰款,用在真正有需要幫助的社區。他也提到,「不要試圖讓我和我們的球隊分心,好好欣賞藝術。我們要走的道路不同。」厄文還在文末說,「我不和無名小卒(pawns,棋子,為西洋棋中的兵)講話,我的注意力值得更多。」

「我想把任何人稱為無名小卒,是不尊重的表現。」洛夫今受訪時提到,「我明白Kyrie試著讓一些人過更好的生活,但我不是一個會起爭議的人,這就是我的立場。」

洛夫認為媒體們也是在做自己的工作,「我愛厄文,我知道他變了,不清楚發生什麼事。但我再次說,自己不是會起爭議的人,我相信每個人都有要扮演的角色,只要意圖是好的。」

"I do not talk to Pawns."



Kyrie Irving responds following being fined by the NBA for failure to comply with the league's media requirements. pic.twitter.com/WPgj3MPZXH