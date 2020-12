MLB》曾因脫褲受傷進傷兵名單 摩洛以小聯盟約重回道奇

摩洛。(資料照,今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕現年36歲的後援投手摩洛(Brandon Morrow),根據《ESPN》記者帕桑(Jeff Passan)指出,他將以一紙小聯盟約,重回道奇隊。

摩洛在2017年效力道奇時,單季繳出6勝、防禦率2.06、10次中繼成功、2次救援成功的優異成績,共43.2局賞50次三振。該年季後他以2年2100萬美元約加盟小熊隊。

摩洛在2018年扛起小熊隊終結者角色,出賽35場共奪得22次救援成功,防禦率僅1.47。不過,該年6月他曾因脫褲子造成背部抽筋,進傷兵名單;摩洛在7月因手肘傷勢開刀缺陣,復健過程不順,自此就也沒有再為小熊隊出賽。

去年12月,摩洛和小熊隊簽小聯盟約,今年7月就被小熊隊釋出。摩洛前一次在大聯盟出賽,已經是2018年的時候。

