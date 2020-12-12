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MLB》曾因脫褲受傷進傷兵名單 摩洛以小聯盟約重回道奇

2020/12/12 10:22

摩洛。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕現年36歲的後援投手摩洛（Brandon Morrow），根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）指出，他將以一紙小聯盟約，重回道奇隊。

摩洛在2017年效力道奇時，單季繳出6勝、防禦率2.06、10次中繼成功、2次救援成功的優異成績，共43.2局賞50次三振。該年季後他以2年2100萬美元約加盟小熊隊。

摩洛在2018年扛起小熊隊終結者角色，出賽35場共奪得22次救援成功，防禦率僅1.47。不過，該年6月他曾因脫褲子造成背部抽筋，進傷兵名單；摩洛在7月因手肘傷勢開刀缺陣，復健過程不順，自此就也沒有再為小熊隊出賽。

去年12月，摩洛和小熊隊簽小聯盟約，今年7月就被小熊隊釋出。摩洛前一次在大聯盟出賽，已經是2018年的時候。

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