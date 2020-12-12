NBA》傳多次約會知名女星 「士官長」戀情無望？

J.巴特勒。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕31歲的「士官長」J.巴特勒（Jimmy Butler）上季帶領熱火，扮演季後賽大黑馬，挺進NBA總冠軍戰，不過在休賽季被網友目擊和知名女星賽琳娜（Selena Gomez）約會，讓外界猜測是否在交往中，雖兩人都沒有正式回應，今《Entertainment Tonight》爆出，賽琳娜並未準備好要和J.巴特勒在一起。

New romance! Selena Gomez 'is dating #NBA star Jimmy Butler'... as the two are spotted enjoying a romantic dinner together#Basketball pic.twitter.com/Npx6aJvdqA — NBA News （@BasketballXtra） December 1, 2020

雖然不少國外八卦媒體也紛紛曬出兩人約會圖，並表示兩人已有多次約會，不過《Entertainment Tonight》報導指出，消息人士表示，賽琳娜很喜歡和J.巴特勒在一起的感覺，仍未有想定下來的意思，「她（賽琳娜）不急，她很喜歡約會，但也很享受單身。」

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「賽琳娜很投入能使自己快樂和感覺良好的事情中。」消息人士表示。J.巴特勒（Jimmy Butler）上季繳出驚人成績，帶領熱火闖進冠軍賽，名利因此登上事業巔峰，而賽琳娜是迪士尼童星出道，近年來也發表多首膾炙人口的歌曲，對於兩人到底如何搭上邊，也讓許多網友相當好奇。

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