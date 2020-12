NBA》傳多次約會知名女星 「士官長」戀情無望？

J.巴特勒。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕31歲的「士官長」J.巴特勒(Jimmy Butler)上季帶領熱火,扮演季後賽大黑馬,挺進NBA總冠軍戰,不過在休賽季被網友目擊和知名女星賽琳娜(Selena Gomez)約會,讓外界猜測是否在交往中,雖兩人都沒有正式回應,今《Entertainment Tonight》爆出,賽琳娜並未準備好要和J.巴特勒在一起。

New romance! Selena Gomez 'is dating #NBA star Jimmy Butler'... as the two are spotted enjoying a romantic dinner together#Basketball pic.twitter.com/Npx6aJvdqA