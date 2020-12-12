NBA》暗諷P.喬治？ 瑞佛斯：快艇球員只接受雷納德

快艇球星P.喬治。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕快艇球星P.喬治（Paul George）先前在播客節目批評前教頭瑞佛斯（Doc Rivers）的作戰方式。瑞佛斯接受《ESPN》專訪時對此回應，那只是他的意見，而且快艇隊的老將們只接受雷納德（Kawhi Leonard）這名新隊友，疑似暗諷P.喬治。

P.喬治曾抱怨自己被當成像艾倫（Ray Allen）、瑞迪克（J.J.Redick）的球員來使用。瑞佛斯接受《ESPN》專訪時回應，「那是P.喬治的意見，我喜愛教導Paul。我想你回看這數據，P.喬治上季打擋拆的比例，比他職業生涯任何時候都還多。」

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瑞佛斯說，「如果我是球員，我不介意像艾倫那樣的方式打球。我認為艾倫非常特別，但聽著，這是他的觀點，我不介意。我想這支球隊在得分方面是聯盟第二名，得分不是問題。你知道嗎？能否贏球才是問題所在。」

瑞佛斯指出，「坦白說，前一年還在快艇隊的球員們，無法接受至少一名新隊友，我認為他們接受雷納德。如果他們無法接受所有人，這種情況下通常不會贏球。」

本季轉執教七六人隊的瑞佛斯說，「我們要接受球隊裡每一名隊友。」

瑞佛斯。（資料照，美聯社）

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