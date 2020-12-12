日職》日媒評今年最糟洋助人 整季0勝的洋投上榜

伊諾亞。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕日媒《Full-count》分析日職12球團洋將們今年整季的表現，並認為歐力士大咖洋砲瓊斯（Adam Jones）、整季一勝難求的養樂多伊諾亞（Gabriel Ynoa），是表現最糟的洋將。

伊諾亞季前以60萬美元加盟養樂多，被期待是先發輪值一員，他今年出賽9場吞3敗、防禦率高達10.13，共投24局被敲多達45支安打，包含挨了8轟，失掉29分有27分為自責分。《Full-count》撰文認為，伊諾亞連1場優質先發都沒有，就結束今年賽季。

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太平洋聯盟方面，該媒認為洋聯表現最糟的洋將是前大聯盟球星瓊斯，他本季出賽87場，有12轟、43分打點、打擊率0.258。《Full-count》指出，曾在大聯盟賽場獲得4屆金手套的瓊斯，守備方面表現不佳，季前期待很高的洋砲，最終辜負期待。

此外，火腿隊洋砲維亞努威瓦（Christian Villanueva）、諾林（Sean Nolin）也都沒有繳出預期表現。

瓊斯。（資料照，法新社）

《Full-count》還點名荷蘭籍洋砲巴倫汀（Wladimir Balentien），他季前以2年10億日圓加盟軟銀鷹，但今年僅繳出9轟、22分打點、打擊率0.168成績，球季末段就沒有在出場名單內；今年季前加盟羅德的洋投傑克森（Jay Jackson），他在7月上旬和球隊解除合約，因涉持有大麻遭逮，只留下出賽7場獲3次中繼成功的成績。

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