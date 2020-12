NBA》ESPN公布百大球星排行 湖人大前鋒開噴

大莫里斯。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕ESPN近日公布新賽季的百大球星排行榜,仍由「詹皇」詹姆斯(LeBron James)攻占第一,隊友「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)則是排名第2名,不過身為同隊的大前鋒大莫里斯(Markieff Morris)卻有異議。

詹姆斯(LeBron James)10年第9度攻占第一,A.戴維斯緊追在後,湖人共有6名球員入選。ESPN每年都會評選新一年的百大球星,不過依照過往總是會引起爭議,大莫里斯也在個人推特上發文酸ESPN的百大排行榜根本垃圾。

請繼續往下閱讀...

@espn your rankings are trash as usual! But y’all did get number 1 and 2 right! I’ve been saying that for a while now!