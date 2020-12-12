NBA》ESPN公布百大球星排行 湖人大前鋒開噴

大莫里斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN近日公布新賽季的百大球星排行榜，仍由「詹皇」詹姆斯（LeBron James）攻占第一，隊友「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）則是排名第2名，不過身為同隊的大前鋒大莫里斯（Markieff Morris）卻有異議。

詹姆斯（LeBron James）10年第9度攻占第一，A.戴維斯緊追在後，湖人共有6名球員入選。ESPN每年都會評選新一年的百大球星，不過依照過往總是會引起爭議，大莫里斯也在個人推特上發文酸ESPN的百大排行榜根本垃圾。

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@espn your rankings are trash as usual! But y’all did get number 1 and 2 right! I’ve been saying that for a while now! — Keef Morris （@Keefmorris） December 10, 2020

大莫里斯在推特中寫道：「ESPN你的排名如同以往的垃圾，不過你們的前2個排名是對的，我已經這樣說過很久了。」大莫里斯曾在採訪中表示，湖人隊擁有兩位聯盟前2的球員，另外大莫里斯雖未在名單內，不過弟弟小莫里斯（Marcus Morris）則以99名擠進百大排行。

THE TOP 10 OF OUR NBA RANK IS HERE!



From No. 10 to No. 1 https://t.co/6S0ZxE3qcM （ESPN+） pic.twitter.com/0Iw1lLN08F — ESPN （@espn） December 10, 2020

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