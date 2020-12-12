NBA》哈登不在改由「牆哥」領軍 火箭飆24顆三分球大勝公牛

沃爾今迎來在火箭首戰，出賽19分鐘貢獻13分、9助攻、5籃板。（取自火箭推特）

〔記者粘藐云／綜合報導〕結束史上最短的休賽季，NBA熱身賽今開打，火箭今面對公牛，哈登雖然缺陣，但在「肯塔基雙星」沃爾（John Wall）、卡森斯（DeMarcus Cousins）帶領下，全隊飆進24顆三分球，終場以125：104大勝公牛。

火箭「大鬍子」哈登（James Harden）在休季期間求去的肥皂劇尚未落幕，傳出他有意加入籃網、七六人，甚至公鹿和熱火都是選項，一切尚未明朗，今天火箭首場熱身賽，他也因為還在隔離，沒有出賽。

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今天火箭由「新同學」沃爾和卡森斯領軍，這也是兩人傷癒轉隊後首秀。沃爾在2018-19球季因左腳踝受傷動刀，後來又因滑倒導致阿基里斯腱撕裂，自2018年12月28日後就未再打任何一場NBA正式比賽。

沃爾在今年休季和魏斯布魯克（Russell Westbrook）互換東家，今迎來在火箭首戰，出賽19分鐘貢獻13分、9助攻、5籃板，助隊在上半場就取得大幅領先。

卡森斯前次出賽為2019年6月15日，當時為勇士和暴龍的總冠軍戰，球季結束後，他改披湖人戰袍，卻因右膝前十字韌帶撕裂球季報銷，一場都沒打就轉戰火箭。這也是卡森斯、沃爾兩名肯塔基校友畢業後首度連線，今卡森斯貢獻14分、5籃板。

火箭此役早早就取得大幅領先，板凳輪番上陣，替補的卡波克洛（Bruno Caboclo）攻下全隊最高17分、7籃板；公牛則以懷特（Coby White）表現最佳，貢獻最高15分、6助攻，當家一哥拉文（Zach LaVine）挹注12分。

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