NBA》甜瓜、賈爾斯替補火力猛 拓荒者熱身賽首戰大勝國王

安東尼攻下全隊最高的21分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽今天點燃戰火，拓荒者六人得分上雙，新賽季從替補出發的36歲老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）攻下全隊最高的21分，率隊終場以127：102大勝國王，熱身賽首戰就拿下勝利。

安東尼上季在拓荒者成功東山再起，為了感謝拓荒者的提攜之情，本季再以底薪續留，盼能助隊爭冠，而新賽季他也將從先發轉為板凳球員。

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安東尼看似相當適應新角色的定位，今天首節就火力全開，飆進2顆三分彈，單節灌進12分，拓荒者首節就以41：36領先，第二節打出一波17：4的攻勢將領先優勢擴大，整場還多次領先達20分以上的差距，拓荒者終場就以127：102擊敗國王。

新同學賈爾斯面對前東家，繳出18分、13籃板的雙十成績。（美聯社）

安東尼替補上場23分鐘，13投8中，包括3顆三分球，攻下全隊最高的21分，另有4籃板和2助攻，麥卡倫（CJ McCollum）挹注18分、5助攻和4籃板，里拉德（Damian Lillard）貢獻15分、5助攻，新同學賈爾斯（Harry Giles）面對前東家，繳出18分、13籃板的雙十成績，卡文斯頓（Robert Covington）則飆進3顆三分球得9分，還有8籃板。

國王希爾德（Buddy Hield）轟下全場最高的23分，另外投進5顆三分球，H.巴恩斯（Harrison Barnes）16分、4籃板，主控福克斯（De'Aaron Fox）12投僅3中，只得到10分、6助攻。

麥卡倫。（美聯社）

里拉德。（美聯社）

希爾德。（美聯社）

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