MLB》前紅襪冠軍總裁接掌費城人 「不需重建而是重組陣容」

唐布洛斯基今天正式接任費城人隊棒球事務總裁一職。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕前紅襪總裁唐布洛斯基（Dave Dombrowski）今天正式接任費城人隊棒球事務總裁一職，他接受訪問時說，費城人不需重建，而是要重組球隊陣容。

《美聯社》報導，唐布洛斯基表示，「我考慮的是重組球隊陣容，而非重建球隊。這球隊中有太多好球員。」他認為，「費城人隊是沉睡的巨人，他們有著大市場，還有很棒、可靠的老闆，會為了奪冠而花錢。」

請繼續往下閱讀...

唐布洛斯基說，東岸城市的棒球迷相當熱情，「打不好就被噓，打得好就給予歡呼。」他提到，這支球隊很有潛力，「過去的幾年來，你可能會搖頭說，『我想知道他們為何無法贏球』？」

費城人隊今年在縮水賽季打出28勝32敗成績，排國聯東區第三，無緣季後賽。費城人自2011年後，就沒有再嚐過季後賽的滋味。

唐布洛斯基指出，明白老闆米德爾頓（John Middleton）想要贏球，費城人隊在財務上有彈性，「我不認為是無上限的資金，預算總會有限制，我們會在這範圍內運作。」

接掌總管後，唐布洛斯基的首要目標是留住明星捕手瑞爾穆托（J.T.Realmuto），以及加強投手陣容，他認為自己有點老派作風，仍希望先發投手能投6局至7局，並相信牛棚深度比以前更重要。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法