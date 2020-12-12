NBA》詹皇、AD放假中 庫茲馬、塔克扛重任率湖人退快艇

湖人20歲小將塔克今攻下全隊最高19分。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA熱身賽首日重頭戲「洛城內戰」由衛冕軍湖人碰上快艇，湖人雙星詹姆斯、A.戴維斯都休兵，但在庫茲馬及小將塔克領軍之下，仍以87：81力退快艇，收下熱身賽首勝。

湖人此役讓多名球員輪休，包含「雙星」詹姆斯（LeBron James）、A.戴維斯（Anthony Davis）、射手卡德威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、新同學M.加索（Marc Gasol）都高掛免戰牌。

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倒是快艇在上半場擺出完整陣容，雙星雷納德（Kawhi Leonard）、P.喬治（Paul George）先發上陣，兩節打完一度領先，不過第3節過後，快艇大量啟用輪替球員，也讓湖人有機會超車，最後紫金大軍以6分差獲勝。

湖人20歲小將塔克（Talen Horton-Tucker）今先發上陣，攻下全隊最高19分、9籃板，表現突出，庫茲馬18分次之。此外，湖人本季挑戰衛冕，休季期間補進施洛德（Dennis Schroder）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）及麥修斯（Wesley Matthews）今天都先發上陣，測試和球隊磨合狀況，獲得大量出賽時間，哈瑞爾貢獻13分、12籃板，施洛德挹注10分。

快艇此役仍在調整階段，球員輪番上場，雙星也只小試身手，喬治繳出10分，雷納德貢獻3分、7籃板。

湖人20歲小將塔克（右）今攻下全隊最高19分，他回休息室和詹姆斯擊掌。（美聯社）

湖人雙星詹姆斯（左）、A.戴維斯（右）。（美聯社）

湖人哈瑞爾（左）對上前東家快艇。（美聯社）

快艇雙星雷納德（右）、P.喬治（左）。（美聯社）

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