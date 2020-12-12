羽球》向下扎根不遺餘力 李洋捐款42萬回饋金門

這次配合北市大師資培育中心推動的「地方教育輔導活動針對國中小學童增能羽球工作坊」，李洋（右一）、王齊麟、程琪雅及陳宏麟來到金門縣中正國小。（金門縣政府提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕來自金門的男雙羽球好手李洋在世界舞台發光發熱，他也以實質行動回饋家鄉，盼能帶動當地體育發展，今年他已捐款42萬元，同時本週偕同周天成、王齊麟等好手在當地參加「國小學童羽球增能工作坊」活動，落實「向下紮根」的理念。

李洋在雅加達亞運與前搭檔李哲輝拿下男雙銅牌，金門縣政府除了頒贈獎金外，也提供他額外的營養金，去年在金門縣政府的協助下，更幫李洋爭取到金門酒廠的贊助。

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李洋去年捐出30萬設立「李洋獎勵金專戶」，希望能協助金門的體育選手，今年也持續捐了42萬元，他笑說，其實是受偶像「舉重女神」郭婞淳和老爸的影響，「自己身為金門人，希望自己在有能力的時候回饋家鄉，我也覺得自己很幸運，盼讓從事運動的小朋友們可以得到應有資源。」

這次配合北市大師資培育中心推動的「地方教育輔導活動針對國中小學童增能羽球工作坊」，李洋、王齊麟、程琪雅及陳宏麟來到金門縣中正國小，參與推廣及經驗分享，同時也邀請男單一哥周天成及物理治療師高敏珊向小選手介紹彈力帶熱身。

李洋說：「這次回來也才真的知道上筆錢是真的有幫助到地方需要資源的小朋友，這也讓我覺得這才是真的回饋到社會！」

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