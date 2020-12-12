全國議長盃軟網賽 南投多位男女議員展身手獲亞軍

全國議長盃軟網賽，南投縣議會在在議員團體組、員工團體組分獲亞、季軍。（南投縣議會提供）

［記者張協昇／南投報導］全國地方議會議長盃軟式網球錦標賽，12月9起一連3天在台南市大林網球場舉行，共有來自全國15個議會500多位網球好手同場較勁，切磋球技。比賽結果，南投縣多位男女議員及及議會同仁展身手，締造出漂亮成績，勇奪5銀3銅，在議員團體組獲得亞軍及員工團體組獲得季軍。

今年受武漢肺炎疫情及場地影響，原訂主辦屏東縣議會有意取消比賽；台南市議會議長郭信良獲悉後，認為這不僅是球員大展身手的機會，也是各議會能互相交流議事經驗的難得場合，最後決定挑起主辦的擔子，才讓這場賽事得以繼續進行。

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南投縣議會設有網球場，議員及議會同仁平時就有打網球運動健身習慣，在歷屆地方議會議長盃軟式網球錦標賽，都有不錯成績。今年歷經3天激戰，果然又締造出漂亮成績，在議員團體組獲得亞軍。

議員單打方面：戴世詮議員亞軍、蕭志全議員季軍、陳翰立議員殿軍、陳淑惠議員優勝；男議員組雙打：戴世詮議員及蕭志全議員獲得亞軍、謝明謀議員及陳翰立議員優勝、張嘉哲議員及黃世芳議員優勝；女議員組雙打：陳淑惠議員及王彩雲議員獲得亞軍。

議員與幕僚長混雙組：陳淑惠議員、陳國忠秘書長獲得季軍。員工團體組獲得季軍；男員工組：梁景聰、楊仲文優勝；女員工組：廖沛存、陳真琳亞軍。

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