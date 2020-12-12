NBA》哈瑞爾砲打快艇老東家 瘋狗貝佛利不忘故意擾亂

哈瑞爾（左）本季轉戰湖人。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕加盟湖人的NBA年度最佳第6人哈瑞爾（Montrezl Harrell），今「洛城內戰」砲打老東家快艇，儘管前隊友「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）不忘故意擾亂試圖影響，但他並未分心照樣繳出「雙十演出」，衛冕軍也強拉尾盤87：81熱身賽開胡。

哈瑞爾無預警跳槽到同城宿敵後，首度強碰昔日快艇老戰友，革命情感頗深的貝佛利賽前特地走上前擁抱致意，兩人還彼此寒暄一番，英雄相惜之情溢於言表，只是隨即比賽開始，先發上陣的雙方各為其主，場上競爭依舊激烈，看到力扛內線的哈瑞爾投籃失手時，下場在板凳區休息的貝佛利不改其鬧事本色，故意瘋狂拍手喝倒采，對此哈瑞爾淡定回應，其實一點都不意外，「我完全沒被他影響，這和他過去一直做的事沒有不同。我只在專注眼前，還有我所待的球隊。」

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哈瑞爾轉戰湖人處女秀出賽31分鐘，13投5中繳出13分、12籃板，外加2助攻、2抄截，賽後貝佛利特地轉發兩人敘舊影音，並留言「永遠愛你。」哈瑞爾也熱情回應，「兄弟，你瞭的。我們一起開啟生涯，愛你。」

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