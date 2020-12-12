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MLB》「想念他在金鶯的日子」陳偉殷加盟阪神 美網友感慨憶當年

2020/12/12 16:57

金鶯時期的陳偉殷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣左投陳偉殷日前傳出將新球季將轉戰阪神虎，消息今經由美國媒體報導，也引發美國網友關注。

《MLBTR》網站今引述大聯盟記者海曼（Jon Heyman）的消息來源指出，陳偉殷同意與日職阪神虎隊簽約，不過合約年限尚未公布，內文提到，陳偉殷2012以3年1130萬美元的合約從中日龍轉戰金鶯，在巴爾的摩4季先發117場、繳出防禦率3.72、FIP值4.14的表現。

撰文記者TC Zencka寫道，雖然陳偉殷在金鶯時期從來不是王牌等級的投手，不過當時待在休瓦特（Buck Showalter）麾下這支具競爭力的隊伍裡，仍是非常穩定的中段輪值。

該文提到，陳偉殷隨後以5年8000萬美元的年薪轉戰馬林魚，不過在那裡受到傷勢影響、表現就較差強人意，4季總計358局、防禦率5.10、FIP值4.54。在合約最後一季前遭釋出，季中加盟羅德，寫下防禦率2.42的成績。

這則新聞也吸引不少美國網友留言，部分球迷回憶起陳偉殷在金鶯投球的時光，「不敢相信他已經35歲了，時光飛逝，無論在日職或是哪裡，都希望看到他風光退休。」、「想念他在金鶯投球的日子」、「2012到2015年在美聯東區的表現很強」

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