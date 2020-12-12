中職》接棒未來邀請賽今開打 味全林旺衛、曾陶鎔簽名會大排長龍

2020接棒未來棒球邀請賽新竹場今日熱鬧開打。（味全龍提供）

〔體育中心／綜合報導〕味全龍隊攜手「接棒未來」公益團隊前進新竹，「2020接棒未來棒球邀請賽」今在新竹熱鬧開打，24個參賽隊伍預計下月17日分出勝負，新竹市教育處體健科李湘茹科長表示，竹市棒球狂潮將重新湧現，期待味全龍隊站上一軍賽場前，能夠讓更多的球員來新竹市與球迷見面，味全龍龍將林旺衛、曾陶鎔也到場為典禮開球並為選手們加油打氣。

味全龍隊創辦人魏應充長期關心棒球發展，除透過旗下頂新和德文教基金會的「接棒未來」公益計畫，捐贈贊助基層棒球發展、推動味全龍回歸中職，今年又提出「棒球生態圈」構想，希望味全龍與「接棒未來」團隊深入社區，帶動各級棒球運動熱潮。

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頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，繼上週開打的「接棒未來＆味全龍行動夢想家盃慢壘邀請賽」、「2020接棒未來棒球邀請賽──台北場」後，「2020接棒未來棒球邀請賽──新竹場」今天也熱鬧開打，共有大和建設、重安螺絲、仙風電器、聯友等24隊報名參賽，今年黑豹旗全國高中棒球大賽首度打入全國4強的新竹市成德高中也共襄盛舉。

新竹市林智堅市長表示，新竹市將成為六都外的第一個職棒城市，今天開打的「2020接棒未來棒球邀請賽──新竹場」，將打響竹市基層棒球的第一棒，希望從三級棒球開始，帶起新一波的「味全龍」熱。

「讓新竹人能夠再重新坐在熟悉的空間，為自己的球隊呼喊。」新竹市教育處體健科李湘茹科長表示，竹市棒球狂潮將重新湧現，期待味全龍隊站上一軍賽場前，能夠讓更多的球員來新竹市與球迷見面。

代表運動員宣誓的成德高中李明杰說：「希望有機會能站上新蓋好的新竹市立棒球場。」他說，能夠擁有自己的球場、所屬的在地球隊，能穿上代表新竹市與味全龍的應援衣，都是非常榮耀的事情，此外，味全龍龍將林旺衛、曾陶鎔也到場幫選手幫打氣，並邀請大家明年進場為味全龍隊加油，開幕典禮過後兩位球星的簽名會更是大排長龍。

這項比賽將從今天起利用週末一路打到1月17日，場地跨足新竹左岸球場、新竹虎林球場、苗栗大倫球場，最後兩天的複賽、決賽將有網路直播。

頂新和德文教基金會蕭巧怡副執行長表示，味全龍隊創辦人魏應充今年捐贈50輛交通車，希望解決基層棒球隊選手參賽、訓練時的交通不便，10月再啟動「接棒未來盃」少棒邀請賽，12月再辦大規模棒壘球比賽，希望透過賽事，深耕基層棒球。

林旺衛（左）曾陶鎔為2020接棒未來棒球邀請賽新竹場開幕典禮開球。（味全龍提供）

味全龍球星林旺衛、曾陶鎔開幕典禮後舉行簽名會。（味全龍提供）

2020接棒未來棒球邀請賽新竹場今日熱鬧開打。（味全龍提供）

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