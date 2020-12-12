中職》擔任公益回饋大使 林安可：希望能幫到金門愛打棒球的孩子

統一獅今與於金門縣壘球場舉辦金門地區棒球公益回饋計劃。（統一獅提供）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今與長期合作夥伴金酒公司為回饋在地棒球，於金門縣壘球場舉辦金門地區棒球公益回饋計劃，邀請對象包含中正國小、金寧中小學、金城國中、金門農工等校隊與社團單位，總計90位的球員們受到實質回饋，透過獅隊球員林安可及劉軒荅親自捐贈與指導，讓整體計劃更能感受到溫馨氣氛。

此外，此次活動將由金酒公司捐贈價值新台幣40萬元的棒球器材（包括球棒、手套、棒球）給予這次參加的學校單位，充份展現對棒球運動的關心。金酒公司表示，近期從一些賽事中，就可以看出金門的棒球發展開始獲得正面的迴響，從黑豹旗、玉山盃賽事等，到金門地區的太武盃賽事，證明棒球在金門當地已經被重視與期待，而未來的棒球公益回饋將會持續進行下去，讓金門地區的棒球活動更加蓬勃發展。

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新科全壘打王林安可表示：「人生第一次到金門很開心，能夠在球季休兵期間到金門做棒球回饋大使，是一件很榮耀的事情；因為第一次到金門，我自已也是很緊張，透過棒球教室指導與分享，希望能真正幫助到金門愛打棒球的孩子們；然後活動外的時間可以到金門當地走走，看一下金門戰地風情。」

金酒公司長期以來投入各項體育賽事活動推廣。深受國人喜愛的職業棒球運動擁有眾多球迷，也是公司積極接觸的族群之一。金酒公司將持續提倡正當休閒棒球運動，促進棒球運動參與，期許提供更多運動專項技能的培養及球團合作，來回饋在地基層，並善盡企業社會責任。

林安可擔任棒球公益回饋大使。（統一獅提供）

劉軒荅親自指導球員。（統一獅提供）

林安可親自指導球員。（統一獅提供）

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