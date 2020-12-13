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NBA熱身賽、UBA女一級二階預賽 今日賽事預告與轉播

2020/12/13 07:02

勇士當家射手柯瑞。（資料照，法新社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

NBA熱身賽第二天，今有2場轉播賽事。由獨行俠對上公鹿以及金塊對上勇士，雙方會拿出什麼樣的表現呢？籃球迷們記得要鎖定轉播囉！

UBA女一級二階預賽來到了最後一天，今有4場轉播賽事。第一場是在下午2點由臺北商大對上成功大學。接著是3點30分由目前未開胡的臺灣體大對上目前戰績2勝4敗的臺灣科大。
第三場下午5點是目前排名並列第一的佛光大學和文化大學對戰，此役將由誰勝出呢？最後一場晚間6點30分由目前戰績也是第一的地主世新大學對上目前戰績5勝1敗的北市大學，場場刺激，熱愛大專籃球聯賽的球迷朋友，敬請密切關注轉播或進場為支持的球隊加油喔！

NBA

09:00 獨行俠 vs. 公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台
11:30 金塊vs. 勇士 緯來體育（D-LIVE）

UBA

14:00 臺北商大 vs. 成功大學
15:30 臺灣體大 vs. 臺灣科大
17:00 佛光大學 vs. 文化大學
18:30 世新大學 vs. 北市大學
地點：世新大學
轉播：ELEVEN SPORTS 2、 LINE TODAY

SBL
15:00 台啤vs.璞園
17:00 九太vs.臺銀
地點:新莊體育館
轉播: 緯來體育/精采台、公視3台、Youtube GETWINSPORT、麥卡貝電視網

企業排球聯賽

11:00 台電公司 vs. 愛山林
13:00 中國人纖 vs.臺北鯨華
15:00 conti vs. 雲林MIZUNO
17:00 臺中長力 vs.台電公司
轉播:ELEVEN SPORTS 1、PLUS

2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽

08:25 臺北市 vs. 屏東縣ELEVEN SPORTS 1、PRIME、PLUS
11:30 彰化縣 vs. 台中市ELEVEN SPORTS 2、PRIME

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