NBA熱身賽、UBA女一級二階預賽 今日賽事預告與轉播

勇士當家射手柯瑞。(資料照,法新社)

早安!自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播!

NBA熱身賽第二天,今有2場轉播賽事。由獨行俠對上公鹿以及金塊對上勇士,雙方會拿出什麼樣的表現呢?籃球迷們記得要鎖定轉播囉!

UBA女一級二階預賽來到了最後一天,今有4場轉播賽事。第一場是在下午2點由臺北商大對上成功大學。接著是3點30分由目前未開胡的臺灣體大對上目前戰績2勝4敗的臺灣科大。

第三場下午5點是目前排名並列第一的佛光大學和文化大學對戰,此役將由誰勝出呢?最後一場晚間6點30分由目前戰績也是第一的地主世新大學對上目前戰績5勝1敗的北市大學,場場刺激,熱愛大專籃球聯賽的球迷朋友,敬請密切關注轉播或進場為支持的球隊加油喔!

NBA

09:00 獨行俠 vs. 公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台

11:30 金塊vs. 勇士 緯來體育(D-LIVE)

UBA

14:00 臺北商大 vs. 成功大學

15:30 臺灣體大 vs. 臺灣科大

17:00 佛光大學 vs. 文化大學

18:30 世新大學 vs. 北市大學

地點:世新大學

轉播:ELEVEN SPORTS 2、 LINE TODAY

SBL

15:00 台啤vs.璞園

17:00 九太vs.臺銀

地點:新莊體育館

轉播: 緯來體育/精采台、公視3台、Youtube GETWINSPORT、麥卡貝電視網

企業排球聯賽

11:00 台電公司 vs. 愛山林

13:00 中國人纖 vs.臺北鯨華

15:00 conti vs. 雲林MIZUNO

17:00 臺中長力 vs.台電公司

轉播:ELEVEN SPORTS 1、PLUS

2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽

08:25 臺北市 vs. 屏東縣ELEVEN SPORTS 1、PRIME、PLUS

11:30 彰化縣 vs. 台中市ELEVEN SPORTS 2、PRIME

