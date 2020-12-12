SBL》林任鴻藏到最後的「神抄截」 九太最後1分鐘猛攻逆轉璞園

璞園勝場仍未開張。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕第18季SBL超級籃球聯賽今在新莊體育館開打，九太科技浪費最多14分領先，所幸靠著最後52.7秒的8：0攻勢，包含林任鴻在25.5秒的關鍵抄截後的上籃逆轉，最終以70：66險勝璞園。

飽受傷兵困擾的璞園，本週四歷經慘痛一戰，單節拿2分，追平SBL單節最低得分，單場只拿44分更改寫聯盟單場最低得分紀錄，所幸洋將喬丹（Jordan Tolbert）、新人盧峻翔今傷癒歸隊，「阿飛」施顏宗原預計下週才能上場，此仗也提前重返戰線助球隊一臂之力。

請繼續往下閱讀...

璞園此仗展現韌性，第4節更一度逆轉九太，然而，關鍵時刻仍顯經驗太過稚嫩，最後1分鐘完全看對手表演，從布蘭登（BrandenDawson）在最後52.7秒飆進的三分彈開始，包含林任鴻在25.5秒的關鍵抄截後的上籃。

身為奪勝大功臣的林任鴻透露，第一節就因扭到腳感到不適，只能吞止痛藥上陣，他表示，前面就有注意到對手轉換快攻的模式，「雖然前面我都沒抄球，但這次想說有機會，就大膽嘗試。」

布蘭登此仗攻下九太全隊最高21分、11籃板，本土以余純安的19分最佳，于煥亞有10分進帳。

歷經一場驚滔駭浪的勝利，教練劉嘉發說：「球員難免會太過急躁，所幸最後防守強度加強，加上布蘭登的三分球帶動氣勢，很開心幸運之神站在我們這邊。」

至於璞園以喬丹的22分、14籃板表現最佳，林金榜拿11分居次，邱柏璋拿10分，但最後還是未能開胡，開季至今吞下4連敗。

林任鴻關鍵抄截後上籃逆轉。（記者林正堃攝）

喬丹灌籃得分。（記者林正堃攝）

布蘭登灌籃得分。（記者林正堃攝）

于煥亞與李冠霆爭球。（記者林正堃攝）

余純安上籃得分。（記者林正堃攝）

李漢昇上籃得分。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法