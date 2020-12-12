高球》美國公開賽次輪 「微笑灰姑娘」涉野日向子登上領先

涉野日向子躍居第1。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國女子高球公開賽今進行第2輪，日本「微笑灰姑娘」涉野日向子揮出67桿，以低於標準桿7桿的135桿躍居第1，並以3桿之差領先第2名的瑞典業餘選手葛蘭特。

世界排名16的涉野日向子在去年英國公開賽演出驚奇，生涯首度參戰就抱回冠軍，也是史上第2位贏得大賽的日本球員；不過她後來並未加入LPGA，仍舊留在日巡賽努力，先前6度以非會員身分參加LPGA賽事，表現平平。

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這週再度挑戰大賽，涉野日向子在首輪繳出68桿，今抓下6鳥、2柏忌，一舉登上第1，她對於自己表現相當滿意，她說：「我已經累積一些經驗，壓力沒那麼大了，不像去年在英國公開賽那樣，那是我第一次參加海外賽，有種一切從零開始的感覺。」

瑞典業餘女將葛蘭特則抓下4鳥、2柏忌，揮出69桿，並以兩回合低於標準桿4桿獨佔第2，她前次參加美國公開賽為2018年，當時以並列第57完賽。她表示，比起兩年前，這次表現好多了，也希望能夠維持這樣的狀態。

兩名台將這一輪狀況不太理想，盧曉晴揮出74桿，以高於標準桿5桿、2桿之差遭淘汰，安禾佑則繳出76桿，兩回合總計高於標準桿12桿，也提早收工。

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