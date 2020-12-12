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SBL》璞園喬丹降臨仍未能開胡 顏行書：不能要求他更多了

2020/12/12 18:24

璞園洋將喬丹。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕在末節一度超前的璞園，最後1分鐘卻大當機一分未得，最終以66：70不敵九太科技，吞下4連敗，洋將喬丹（Jordan Tolbert）首秀22分、14籃板的亮眼表現也成空響，但總教練顏行書對他讚譽有加，「真的不能再要求他更多了！」

飽受傷兵困擾的璞園，本週四歷經慘痛一戰，單節拿2分，追平SBL單節最低得分，此外，單場只拿44分更改寫聯盟單場最低得分紀錄。所幸洋將喬丹和新人盧峻翔今傷癒歸隊，「阿飛」施顏宗原預計下週才能上場，此仗也提前重返戰線助球隊一臂之力。

199公分的喬丹過去曾在法國及義大利聯賽打滾，上季效力ABL寶島夢想家，上週他因拉傷大腿缺陣，今為本季首度亮相，替球隊提升攻防兩端戰力，不時秀出暴扣戲碼，他下半場包辦14分，讓原本大幅落後的璞園，一度成為領先的球隊，只不過，最後仍功敗垂成。

教練顏行書說：「真的不能要求他更多，他幾乎無所不能，有籃板、有策應，還能幫隊友製造機會，他真的打太好了。」

對於自己的首場表現，喬丹認為還有需要加強的地方，特別是與團隊的磨合，他說：「我們都還在學習，這是一支年輕的球隊，我們之後會持續進步。」

璞園總教練顏行書。（記者林正堃攝）

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