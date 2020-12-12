足球》FIFA年度最佳球員提前出局 內馬爾火大要打籃球

內馬爾。（資料照，歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕國際足總（FIFA）年度最佳男子球員獎項的最終3人名單出爐，一如各界預期為C.羅納度（Cristiano Ronaldo）、梅西（Leo Messi）、萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），至於確定續留巴黎聖日耳曼的內馬爾（Neymar）已提前出局，氣得這位巴西名將自嘲：「我要去打籃球了！」

FIFA公布名單後，現年28歲的内馬爾相當火大，立刻在個人推特公開嘲諷：「打網球没什麼用，那我要去打籃球了。」引發球迷熱議，幾分鐘過後，他顯然氣還沒消，「我已經不打籃球了，現在我打電競。」上季內馬爾率巴黎聖日耳曼殺入歐冠決賽，最終不敵拜仁慕尼黑屈居亞軍，本季歐冠巴黎聖日耳曼以小組第一晉級16強，內馬爾有信心助隊再闖決賽衝擊冠軍。

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本屆FIFA年度最佳球員，是以球員2019年7月20日至2020年10月20日期間表現來評比，除了去年獲獎的阿根廷名將梅西期待連莊，還有本月初甫獲2020年金足奬（Golden Foot）殊榮的葡萄牙人氣球星C羅，以及率拜仁慕尼黑連創佳績的波蘭前鋒萊萬多夫斯基共同角逐，而本季表現出色的萊萬，各界認為獲獎呼聲極高。

Ja que no não deu certo, partiu — Neymar Jr （@neymarjr） December 11, 2020

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