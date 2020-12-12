SBL》史上第18人！台銀張博勝3000分達陣

張博勝飆進3分球，生涯3000分達成。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕賽前累積2999分的台銀球星張博勝，今對裕隆之戰的首節最後5分32秒飆進三分球，成為SBL史上第18位3000分俱樂部成員。

事實上，張博勝上週本有機會達陣，但他上週日對九太科技最後兩罰失手，全場進帳13分，生涯總得分也定格在2999，賽後他也不斷澄清，並非刻意留到本週雙親到場才達標。

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張博勝今對裕隆迎來重要的「里程碑之戰」，他的父母親也特別從苗栗北上至新莊體育館觀戰，他在首節剩下5分32秒時投進三分球，生涯累積得分來到3002分，成為SBL史上第18位3000分俱樂部成員。

張博勝在半場休息時接獲頒獎，他特別向台銀高層、教練團及隊友致謝，「很感謝他們，讓我能在場上追逐自己的夢想。」他也感謝雙親專程到到場見證他完成里程碑，最後也感性地向老婆說謝謝，「不論我好或壞的時刻，她總是最支持我的那位，我愛你！」

SBL史上最快達成3000分紀錄為田壘所創下，他只花費128場就達陣，「野獸」林志傑以137場居次，至於張博勝則在生涯第339場達標。

張博勝飆進3分球，生涯3000分達成。（記者林正堃攝）

張博勝飆進3分球，生涯3000分達成。（記者林正堃攝）

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