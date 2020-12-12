中職》面對外界質疑 林宥穎：努力證明、別太在意別人看法

林宥穎。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕由富邦慈善基金會舉辦的「2020悍動希望公益棒球營」，今日（12/12）在富邦悍將主場新莊棒球場舉行，為了鼓勵弱勢學童勇敢追逐夢想、持續堅持對棒球的熱情與投入，富邦慈善基金會邀請『用愛心做朋友』的合作學校，上館國小、內城國民中小學、卓蘭國小、通霄國小和世界展望會新店中心的90位小球員，一同踏上富邦悍將新莊主場紅土。

為了讓小球員們有難忘的體驗，富邦慈善基金會偕同富邦悍將力邀球星林宥穎、陳凱倫、高孝儀、申皓瑋、陳仕朋與王正棠擔任帶隊教練，於上午「悍將小學堂」帶領小球員們體驗棒球的魅力，下午擔任聯盟爭霸賽指導教練。

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悍將小學堂內容相當豐富，除了指導小球員場上投球、打擊、守備技巧，也特別規劃不同角色體驗，不僅可以擔任主審角色，做出帥氣的判決拉弓動作；也安排小球員扮演熱血球迷，高歌帶隊教練之應援曲，營造團隊氣氛。

小球員有的害羞，有的相當大方，大聲唱出教練應援曲，現場氣氛歡樂，宛如富邦悍將大家庭一般和樂融融。難得來到「全富武莊」的悍將主場，當然也要考考小球員對於富邦悍將棒球隊的認識有多少，沒想到小球員們對於悍將球員們個個如數家珍。

上午「悍將小學堂」訓練分為投球練習、打擊練習、守備練習、小小裁判、悍將五四三與應援教學等六大關卡，教練高孝儀表示，「大家很活潑，也看到大家挑戰每個關卡投入的神情，同時鼓勵了自己，提醒自己不要忽略基本功，也告訴小球員基本動作很重要。」

下午分組對抗賽採單敗淘汰制，考驗小球員在短時間之內與新的隊友及教練溝通及磨合，也學習團隊精神的重要性，陳凱倫便說道，「被問到很多不一樣的問題，也可以知道現在小朋友學棒球最缺乏什麼，自己未來若要教學，很受用，算是一種教學相長。」他也不斷提醒小球員，不管未來到什麼領域都要保持開心、正向的態度去面對，就會有好事發生。

下午登場的聯盟爭霸戰，戰況激烈，其中大聯盟冠軍賽是由申皓瑋帶領的「好威隊」對上陳仕朋帶領的「月月隊」，儘管好威隊首局大幅領先，月月隊沒有放棄，次局一度上演追分秀，拚到最後一刻，最後好威隊次局防守發威，守住勝利與冠軍。

聯盟爭霸戰結束後，來到球員分享時間，各隊教練搖身一變成為小球員的心靈講師，以「享受挑戰」為主題，分享棒球生涯曾遭遇的挫折，轉換低潮心態，激勵小球員，如何蹲得更低，跳得更高，以正面的心態面對艱難的挑戰，林宥穎表示，可能很多人對他的打擊有批評指教，但他選擇專心做好自己，面對外界的質疑，就用自己的努力去證明，做自己覺得正確的事情，不要過度在乎他人的看法。

從二壘手位置，加練外野與三壘位置的王正棠也說，「多了不同視野與學習，雖然經歷一段過渡期，我還是抱持享受挑戰的態度去面對，也希望未來大家面臨到不擅長的任務或轉變，也能用積極的想法去看待。」

分享會當中也隨堂測驗小球員的專注度，大家都很專心聽教練分享，正確回答教練出的問題，獲得基金會準備的精美禮物，教練看到小朋友自信回答的神情也忍不住上前擁抱它們，再次提醒小球員，不開心的事情留在場上，回去就要開心，用開心的態度面對未來的挑戰。

富邦慈善基金會連續第4年舉辦「悍動希望公益棒球營」，執行長蔡明純表示：「富邦慈善基金會長期關懷弱勢，整合各界愛心，扮演公益平台角色，將資源傳送到各個需要的角落。透過富邦悍將棒球隊球員的參與，我們期待能鼓勵小球員不論在球場上及求學生涯中都能持續努力不懈，更希望能向各界傳達富邦的品牌精神『正向的力量』，這也是富邦每年持續支持運動的初衷。」

為了鼓勵所有小球員能勇敢堅持追逐棒球夢，富邦慈善基金會精心為每位學員製作各隊特色上衣、球帽，以及特製的專屬球員證，最後在頒獎典禮上頒發給每位小球員特製的聯盟爭霸戰紀念獎章，象徵每位小球員都是小小悍將，也鼓勵他們要帶著今天滿滿的難忘回憶，持續的在棒球路及人生路上堅持努力，享受挑戰。

富邦慈善基金會今天舉辦「2020悍動希望公益棒球營」。（記者羅志朋攝）

富邦慈善基金會今天舉辦「2020悍動希望公益棒球營」。（記者羅志朋攝）

富邦慈善基金會今天舉辦「2020悍動希望公益棒球營」。（記者羅志朋攝）

富邦慈善基金會今天舉辦「2020悍動希望公益棒球營」。（記者羅志朋攝）

富邦慈善基金會今天舉辦「2020悍動希望公益棒球營」。（記者羅志朋攝）

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