UBA》平均僅159公分！北市大「超級5地虎」展高效率收5連勝

北市大陳姿華。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽，北市大學今面對台北商大，全隊5人得分上雙，陳姿華繳全隊最高18分，加上北市大教練錢薇娟在最後5分鐘出奇招，擺上平均只有159公分的「超級5地虎」，並高效率地貢獻20分，率領北市大以97：57收下5連勝。

北市大今在前3節打完已取得27分大幅領先，第4節錢薇娟選擇變陣，擺上153公分的尹湘雲、張辰妍，加上158公分的吳念慈，再由166公分的的吳雅欣、廖珮連扛內線，5人平均只有159公分，為籃球場上少見情況。不過，5地虎發揮不錯效益，第4節北市大拿了29分，這5人就包辦20分。

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大一「小跑車」尹湘雲說：「這不是首次和學姊張辰妍搭檔，但與另3人同時登場，卻是第一次，雖然我們超矮，但速度超快，而且又有三分準頭。」

在最後5分鐘扛起內線的吳雅欣說：「我才166公分，最後5分鐘卻是北市大場上5人最高，得扛第一中鋒，這太神奇了，但很享受比賽，更高興能連續拿分。」錢薇娟表示，這短短5分鐘讓「超級5地虎」證明自己，矮將只要肯努力，還是可以打出自己一片天。

陳姿華今繳出全隊最高18分、5籃板、4抄截，錢薇娟對她表現讚譽有加，「陳姿華本來就有不錯準頭，但有時信心不足，表現較起伏，但她很認真，準備要考研究所、修學程，打球之外，不忘在其他方面努力，這階段三分球小爆發，我不會意外。」

北市大張辰妍。（大專體總提供）

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