SBL》張博勝3000分里程碑留憾 裕隆射手簡浩：I'm sorry！

簡浩飆進關鍵3分球。（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕台銀招牌球星張博勝今攻下15分，生涯總得分達3014分，成為SBL史上第18位3000分俱樂部成員，卻敗在簡浩比賽終了前16.5秒的大號致勝三分彈，看著裕隆以76：71帶走勝利。

張博勝賽前累積2999分，今在首節就用三分球達標3000分，讓專程從苗栗北上至新莊體育館看球的雙親見證籃球生涯的重要里程碑，他說：「一直想當個讓父母親驕傲的兒子，這也是我打球21年來，他們第一次來看我的比賽。」

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台銀與裕隆廝殺到最後階段，最後1分30秒靠著謝宗融的三分打站上領先，張博勝坦言，「其實我到那時都覺得球隊還有贏球機會，但最後卻被簡浩『髒』進了那顆三分球。」

簡浩得知自己毀了張博勝的紀錄之夜，準備受訪時看到張博勝還說了：「I'm sorry！」，但他表示，自己雖然前5次外線出手都沒進，只要出手都保持信心，「畢竟自己練很久，而且最後時間不多，拿到球出手就對了！」

事實上，台銀教練陳國維也清楚簡浩有投進大號三分球的實力，他說：「過去我們還是台銀隊友時，我就跟他常常PK，我知道他能投進，訝異的是，沒想到他能那麼大膽。」裕隆教練邱大宗則開玩笑地說，「好在我們神槍手發揮了他藏很久的最後一顆子彈。」

裕隆盧冠良攻下全隊最高19分，洋將克里斯馬斯拿16分、9籃板，第4節一度出現左腳不適離場，所幸並無大礙，簡浩則拿下10分。

台銀此仗以全本土出擊，洋將艾爾文仍在隔離中，預計下週四才會出關，最快下週六登場，張博勝說：「達成了3000分後，還是要練球、睡覺，而且我們才打了3場，現在洋將還未能出賽，算是我現在最擔心的問題。」

張博勝今攻下15分，生涯總得分達3014分。（記者林正堃攝）

簡浩飆進關鍵3分球。（記者林正堃攝）

克里斯馬斯籃下出手。（記者林正堃攝）

謝宗融上籃得分。（記者林正堃攝）

盧冠良上籃得分。（記者林正堃攝）

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