UBA》陳芷英PK吳瑋茹成焦點 台科勝台大終止4連敗

台科陳芷英。（大專體總提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕UBA大專籃球聯賽公開女一級預賽上演「基隆路大戰」，台灣科大靠著大二控衛黃雨晴在最後48.1秒只領先1分的情況下，投進致勝三分球，終場台科就以49：44擊敗台大，終止4連敗。

台科和台大此役戰況膠著，最後48.1秒黃雨晴投進致勝三分球，她說，那是個空檔，就算之前一進都沒投進，還是要出手，「這雖不是絕殺，卻是生涯第1次飆進致勝球。」黃雨晴國中時就讀正濱國中，當時教練為P.LEAGUE+新竹攻城獅教練林冠綸，黃雨晴表示，林冠綸教練有教她投籃，但也曾告訴她，「打控衛的不能太隨便就出手」，不過今天不一樣，「我認為這一球一定要投，也很高興投進。」黃雨晴今繳出5分、5助攻、2抄截。

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吳瑋茹和陳芷英高中分別就讀名校永仁高中及普門中學，曾對戰過兩年，也同是U18亞青隊友，一直以來亦敵亦友，陳芷英說：「賽前跟吳瑋茹就有默契，兩人要PK，進攻防守都是，今天手感欠佳，特別是下半場，有點小累，最重要是急，幾球出手甚至有點腦充血，後兩節罰球失靈，怎麼瞄都不對。」最後陳芷英拿下全隊最高14分、10籃板、4抄截。

吳瑋茹今先發38分鐘，20投中6，拿12分、7籃板、5助攻，由於與陳芷英全場緊貼互守，兩人都沒太好的出手機會，命中率才雙雙爆跌。吳瑋茹說：「我一路跟著陳芷英跑、緊盯著她，雖把她得分壓低，但台大輸掉重要這一戰，守好陳芷英卻無用。」

台大吳瑋茹。（大專體總提供）

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