企排》中纖娘子軍5局鏖戰逆轉鯨華 5連勝氣勢如虹

中國人纖鏖戰五局勝利入袋。（排協提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕睽違1年，企排聯賽本週重返寶島最南端的屏東縣立體育館，中纖娘子軍歷經讓現場觀眾熱血沸騰的5局鏖戰，終挾3：2（23：25、25：22、29：31、33：31、15：8）驚險逆轉勝臺北鯨華，5連勝到手氣勢如虹。

原本積分僅差1分的中纖與鯨華，狹路相逢都展現非贏不可決心，前2局雙方各下一城，第3局戰況白熱化，一路殺進Deuce仍難分難解，中纖雖因關鍵時刻失誤，讓鯨華把握得分率先聽牌，不過落後的中纖娘子軍被激出潛力和鬥志，不但硬是把戰線拖進決勝局，更在後半局拉出一波7：0高潮，沒讓連勝紀錄被中斷。談及得來不易的勝利，中纖教練張恩崇坦言，其實第3局幾個失誤球不該發生，「開季以來經常出現發球狀況，責備是希望看到她們成長，轉換心情勉勵後，氣勢有打上來。」繳出全場最高30分的張瓈文表示，雖然丟掉第3局，仍鼓勵隊友們別受影響，專注當下才能扳回頹勢。

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上週休兵的台電女排，本週末適逢球隊主題日，面對國家隊U19主力組成的愛山林後輩，戰績獨走的老大姊火力全開，25：20、25：16、25：12再度上演震撼教育。

台電女排直落三拿下勝利。（排協提供）

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