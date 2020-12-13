網球》大坂直美首登《VOGUE》封面 堅持聲援種族平權

大坂直美是美國版《VOGUE》雜誌2021年元月封面人物。（圖片取自IG）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年9月在紐約成名地，贏得生涯第3座大滿貫女單冠軍的大坂直美，已成為美國版《VOGUE》雜誌2021年元月封面人物，也是史上首位榮登封面的日本運動明星。

芳齡23歲的大坂直美，美日混血、球風充滿爆發力，被各界稱為「日本小威」，小時候移民美國的她，如今積極投入當地種族平權社會運動，不但曾在辛辛那提退賽聲援，美網期間更堅持戴上7個印有不同黑人受害者名字的口罩出戰，更贏得各界高度關注，她接受雜誌採訪時說：「我的想法就是，我有機會去吸引人們注意力。當全世界都關注這項大賽，那些可能不知道這7個名字的民眾，或許就能因此聽到，甚至去了解背後故事，我認為這幫我再度贏得冠軍。」

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針對外界不同批評聲音，大坂直美也勇敢回應質疑，「從小我就受到日本傳統文化薰陶，後來我都住在美國，內心深處就是黑人，因此當我談論正在發生的事，並不覺得自己行為太牽強。」她也強調，身為職業網球運動員，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情大爆發後，反而讓她有機會進入更現實世界，「所以我要堅持去做更多對的事。」

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