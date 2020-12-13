MLB》狠砸4年逾11億簽30歲強打捕手！ 大都會補強未完待續

麥肯獲得大都會4年4000萬美元大約。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紐約大都會正式以4年約4000萬美元（約新台幣11.2億）簽下30歲的白襪麥肯捕手（James McCann）。

大都會隊在今年一直被視為會在自由市場上大展身手的球隊，他們也在先前以2年1500萬美元簽下前雙城強力後援梅伊（Trevor May）。麥肯也一直在他們的補強雷達之中。

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先前麥肯與大都會隊傳出在接近完成協議時，天使隊出面攪局的消息，不過在今天各家媒體的報導都指出，雙方已經完成合約協議，《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）透露，這張合約在加上獎金後將會比4000萬還多一點。

原先根據《MLBTR》預測，麥肯僅能拿到一張2年2000萬美元的合約，最終他卻拿到年資直接兩倍的大約，《MLBTR》認為這對一個已經30歲的捕手而言是張相當不錯的合約。

麥肯在2015到2018年效力老虎隊時期表現平平，甚至還在2018球季後被老虎隊選擇不續約，但他在白襪隊打出生涯年，兩年累積25轟，打擊三圍.276/.334/.474。

麥肯在今年的自由市場上，被認為是僅次於瑞爾穆托（JT Realmuto）的捕手，先前美媒也分析，大都會之所以不打算將銀彈都砸在瑞爾穆托身上而是選擇簽下麥肯，為的就是再去搶下市場最大咖的投手鮑爾（Trevor Bauer）與外野手史普林格（George Springer）其中一人。

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