日職》曾創大聯盟最狂「加速」紀錄 陳偉殷前隊友加盟樂天

康利下季將加盟樂天。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲確定簽下前馬林魚左投康利（Adam Conley）與前老虎工具人迪克森（Brandon Dixon），兩人的推定年薪分別是100萬美元（約1億400萬日圓）與70萬美元（約7280萬日圓）。

康利有著174場的大聯盟出賽經驗，在最近兩個大聯盟賽季從先發轉往後援，2018年表現不俗，主投50.2局送出50次三振，防禦率4.09、投手獨立防禦率3.59，隔年表現不佳，主投60.2局防禦率6.53、投手獨立防禦率5.19，在去年賽季因傷沒有出賽。

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康利在2018年轉往牛棚後的直球均速大幅增加，來到95.2英哩（約153公里）以上，比他在先發時的球速還要快上5.5英哩（約9公里），當時創下了《Statcast》系統啟用以來最大的球速增幅紀錄，同時他的極速也上看97英哩（約156公里）。

迪克森在11月時就傳出籍將加盟老虎隊的消息，他在2019年敲出15發全壘打，是陣上的全壘打王，同時他也有內外兼修的特性，能夠守一、二、三壘、左中右外野，甚至也曾客串過投手。

樂天兼任總教練石井一久也對這名工具人寄予厚望，他表示，對於迪克森的加盟感到很興奮。此外他也對康利相當期待，認為身為左投的他有著不論面對左右打都可以至少投完一局的能力。

迪克森2019年曾敲出19轟。（美聯社）

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