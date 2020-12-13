日職》日媒嘆陳冠宇最令人難忘的地方 「他的貢獻數字上看不出來」

陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕旅日第10年的陳冠宇明年仍被羅德規劃在戰力中，不過日前他宣布離隊，決定返回中職發展，令不少日本球迷、媒體也嘆可惜，其中一名日本記者提到，待在羅德這幾年，陳冠宇無私的個性讓他印象深刻。

日媒《BASEBALL KING》撰文寫到，陳冠宇這幾年對羅德的貢獻「是數字上看不出來的」，2015年他剛加入羅德時原本是先發投手，但2017年後因為先發投手很早就崩盤，他改當中繼止血，好幾次都順利讓氣勢導回球隊這邊。

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去年隊上的新人中村稔弥前去請教，陳冠宇傾囊相授，記者驚訝，因為中村和陳冠宇同為左投，如果他投得好、冠宇的位置就會被搶走，結果陳冠宇回答：「為了球隊著想，因為我自己也摔跤過，如果有他在也能夠幫到忙，這樣我也會很開心。」

他當時表示，兩人置物櫃位子就在隔壁，「我們幾乎都是聊棒球的事情，還有聊二軍的嚴格訓練，是很可愛的學弟。」

日本記者寫到：「看到學弟表現好、就像自己表現好那樣開心的表情，我至今都很難忘。」

他表示，「在羅德6年來，陳冠宇的成績可能不如那些得到個人獎項的洋將，但是，在球隊艱難的時候擔任長中繼、有時要先發，在各式各樣的場面投球，這是從數字上看不出來的貢獻度，毫無疑問，他是支持這幾年羅德投手群的成員。」

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