美式足球》女力再創歷史 富勒於大學頂級聯盟得分了！（影音）

Sarah Fuller’s PAT is GOOD



pic.twitter.com/rQfJeSO5Dt — CBS Sports HQ （@CBSSportsHQ） December 12, 2020

〔體育中心／綜合報導〕范德堡大學的富勒（Sarah Fuller），繼先前成為登上首位NCAA第一級別的美式足球東南聯盟（Southeastern Conference，SEC）的女子球員後再創歷史，他在今天成功靠著踢球得分，再度成為史上第一人。

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富勒原本是女子足球隊的門將，但他們的美式足球隊因為受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，讓他有機會能夠創造歷史，而今天他也在第一節時的加踢成功進球，再次成為第一個在NCAA頂級聯盟得分的女子選手。

富勒今天在加踢時成功得分，創下歷史。（USA TODAY SPORTS）

富勒採訪中透露，他認為過去的兩周對他來說相當驚喜且不可思議，但他也試著把這些感覺擱置在旁，因為他知道自己必須要幫助球隊，而且他要盡自己的全力；把歷史成就放在旁邊能夠讓他專注在自己該做的事情上面，富勒不想讓那些相信他的人失望，他表示，能讓球隊覺得他能夠幫助對他們並把他帶在鎮上，對他來說就是個榮耀。

富勒今天在加踢時成功得分，創下歷史。（美聯社）

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