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NBA》湖人小將熱身賽大驚奇 連隊友都不知道他幾歲

2020/12/13 09:13

塔克（右）。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人年僅20歲的小將塔克（Talen Horton-Tucker）在昨役熱身賽先發上陣，奪下全隊最高的19分9籃板，而他的年紀就連初來乍到的老將麥修斯（Wesley Matthews）都不清楚。

湖人隨隊記者費根（Harrison Faigen）在推特上透露了一項趣事，那就是昨天在比賽中，快艇雷納德（Kawhi Leonard）向麥修斯問道關於塔克這名小將的年紀：「Wes，Talen（塔克）19歲嗎？」，隨後麥修斯才意識到，原來塔克僅是個剛滿20歲的小將。

麥修斯透露，其實他在這場比賽前也沒有注意到塔克，而且到了這場比賽，直到雷納德問了他以後他才向塔克詢問，當時塔克回答：「喔對阿，我剛滿20歲。」而當時麥修斯的反應則是「Wow」了一聲。

麥修斯（左）。（美聯社）

麥修斯隨後也稱讚這名小將，他表示塔克相當年輕，而且有全部的工具，他是隻鬥犬、在進攻與防守上都很強硬。而且他有相當多技能，他只會變得更好。除了麥修斯與雷納德對這對小將印象深刻外，「詹皇」詹姆斯（Lebron James）與庫茲馬（Kyle Kuzma）也都對塔克這位年輕小將讚譽有加。

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