MLB》拿去拍賣！價值5600萬的冠軍戒指回來了 大聯盟傳奇當場大哭

班奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅人隊名人堂捕手班奇（Johnny Bench）因為缺錢，決定拍賣自己的世界大賽冠軍戒指等物，不過得標的美國商人以200萬美元（約新台幣5600萬）買下之後，決定把東西全退回給班奇，讓這名73歲的傳奇捕手當場老淚縱橫。

班奇自1967年到1983年效力紅人隊17年，平均打擊率.267，敲出2048支安打還有389發全壘打、1376分打點，拿過2座MVP、14次入選明星賽、10座捕手金手套獎。

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班奇上月將自己球員菁華時期拿下的2枚冠軍戒指、以及球棒、金手套獎盃、球衣等等全都拿去拍賣，引起關注，有過4次婚姻和3次離婚紀錄的他，現在育有兩名分別是14歲和11歲的兒子，他希望透過這些錢來讓小孩上大學，這些物品總共拍賣得到超過200萬美元。

根據《美聯社》今日報導，一個月後，這些物品竟然回到了班奇手上，得標者霍維茲（Alan Horwitz）與班奇的第一次相會是在1967年的耶誕假期。

「從那之後的16個賽季，在坦帕灣的每一次春訓我都會去看他，也見證了他的明星賽、世界大賽、以及名人堂儀式，」霍維茲在聲明提到，「當我得知班奇這些具有紀念價值的商品正在競標，我覺得自己有必要參加，目的是為了將這些物品還給班奇和他的球迷。」

在霍維茲的幫助下，意外收到冠軍戒指的班奇流下感動的淚水，「他的慷慨真讓我驚訝，他唯一的要求就是想與我的孩子們見面，這件事將在我們能夠恢復安全旅行之後發生。」

班奇計畫將歸還的冠軍與物品捐贈給紐約的古柏鎮博物館，也是美國國家棒球名人堂所在地、以及班奇的家鄉奧克拉荷馬州的博物館。

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