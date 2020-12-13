NCAA》選秀狀元大熱門致勝三分！ 「閃電俠」也驚嘆（影音）

〔體育中心／綜合報導〕明年選秀狀元大熱門，奧克拉荷馬州立大學的控球後衛坎寧安（Cade Cunningham），今天在比賽中投進致勝三分球，幫助球隊拿下開季6勝0敗的成績，就連「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）也相當關注這位小老弟的表現。

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坎寧安今天率領奧克拉荷馬與威奇托州立大學交手，雖然僅拿下10分6籃板3助攻的表現，但他在比賽最後11秒，雙方64：64平手時，自己一個人帶球運出空間，投進致勝三分球，幫助球隊以67：64拿下比賽，該球也是他下半場唯一的進球。

這球也吸引魏德的注意，他在自己的推特上轉發了這則影片：「他做到了！」

雖然坎寧安在與非自己聯盟學校的前6場比賽表現不俗，本週三才剛砍下生涯新高的29分，場均20.6分5.6籃板4.0助攻，不過他考驗才正要開始，接下來奧克拉荷馬州立大學將要準備面對排名前段的大學球隊。

坎寧安。（圖片取自奧克拉荷馬州立大學推特）

接下來的10場比賽，奧克拉荷馬州立大學得面對5支有排名的強隊，包含13名的德州大學、17名的德州理工大學、11名的西維吉尼亞大學以及第5名的堪薩斯大學，還有第2名的貝勒大學。

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