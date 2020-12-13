NBA》法國菜鳥扮演板凳暴徒 重建雷霆輕取馬刺

雷霆輕取馬刺，法國菜鳥Theo Maledon攻下全隊最高的20分。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽持續進行中，雷霆隊法國菜鳥Theo Maledon今天從板凳出發拿下20分，再加上其餘6人得分上雙，以121：108輕取馬刺收下首勝。

本季確定將直接重建的雷霆隊，首節與馬刺隊打得不相上下，以33：32領先，第二節更是直接打出40：26的攻勢，半場打完就取得15分領先。第三節馬刺追回7分，但在第四節無力反攻，被雷霆再拉開5分差，終場就以13分落敗。

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雷霆今天先發得分最高的是穆斯卡拉（Mike Muscala），5投全中包含3分4投4中拿下18分3籃板，新同學羅比（Isaiah Roby）7分11籃板，上場25分鐘是先發中最高的，迪亞洛（Hamidou Diallo）拿下14分10籃板「雙十」演出，後場雙衛G.希爾（George Hill）與吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）分別拿下11分與12分。

雷霆替補陣容當中表現最好的是菜鳥Theo Maledon，他上場29分鐘拿下20分5籃板2助攻，今年首輪被選進的7呎菜鳥Aleksej Pokusevski與傑克森（Frank Jackson）也都有14分的貢獻，Aleksej Pokusevski另抓8籃板。

馬刺隊本場表現最好的是從板凳出發的資深後衛米爾斯（Patty Mills），他拿下全場最高的24分，菜鳥Devin Vassell拿下12分6籃板，先發艾德瑞吉

（LaMarcus Aldridge）、蓋伊（Rudy Gay）、德羅森（DeMar DeRozan）拿下14分、15分、12分，而11投2中的D.穆雷（Dejounte Murray）僅有5分7籃板進帳，先發中鋒博爾特（Jakob Poeltl）拿下6分10籃板。

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