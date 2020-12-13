NBA》球小弟首秀0分10籃板 展現鬼神傳球視野（影音）

小波爾第一次身穿黃蜂球衣出賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕備受矚目的選秀榜眼小波爾（LaMelo Ball）今首度披掛黃蜂戰袍亮相，在面對暴龍的熱身賽中替補上場16分鐘，本役他雖然5次出手全數落空，但有2次行雲流水的傳球，舉止間仍流露出過人的天賦。

小波爾今日雖一分未得，還有4次失誤，卻抓下雙位數的籃板，另有4次助攻。這4記助攻中，有一球是在發球後，直接「四分衛」式長傳前場，給到籃底下的畢勇伯（Bismack Biyombo）上籃得手；另一球則是個優美的背後「No Look Pass」，同樣幫助隊友上籃得分。

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黃蜂這場比賽開局氣勢旺盛，曾打出一波22：0的攻勢，只可惜領先並未持續太久，上半場打完暴龍便以7分反超。暴龍本役表現最亮眼的是湯瑪斯（Matt Thomas）的16分5助攻，另外T.戴維斯（Terence Davis）和阿努諾比（OG Anunoby）也分別拿下13及11分。同樣的，黃蜂也有3人得分上雙，新同學海沃德（Gordon hayward）為其中一人。

只可惜，小波爾未能在進攻端有所貢獻，終場黃蜂以100：111敗下陣來。雖然輸球，但總教練伯雷格 （James Borrego）還是肯定子弟兵的表現，表示他對今天的比賽內容感到滿意。

LaMelo's court vision is ridiculous pic.twitter.com/I66WjQvxZU — Bleacher Report （@BleacherReport） December 13, 2020

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