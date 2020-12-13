棒球》富邦U18棒球賽今日開打  冠軍隊伍預測活動開跑

為歡迎各縣市代表隊，新北市府致贈各縣市代表隊教練及選手每人一條客製化專屬運動毛巾圖為新北副市長謝政達（左）和穀保家商潘文輝（右）。新北體育處提供）

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北富邦國際城市U-18棒球邀請賽今天分別於新莊棒球場及三重棒球場開打，新莊棒球場為台北市代表隊出戰屏東縣代表隊；三重棒球場則是由去年的亞軍隊伍新竹市代表隊力戰台南市代表隊，臉書冠軍預測活動同步開跑。

新北市政府體育處表示，新北富邦國際城市U18棒球邀請賽臉書粉絲專頁即起舉辦冠軍隊伍預測活動，12月18日中午12時前至粉絲專頁按讚，並於該則貼文留言「#2020新北富邦國際城市U18棒球邀請賽_______隊拿冠軍!」，及於個人臉書「分享」此貼文並設為「公開」，只要預測正確即獲得抽獎機會，中獎者有機會帶走台灣三星電子提供的平板電腦、動固態硬碟及記憶卡等6項好禮。

請繼續往下閱讀...

體育處表示，即日起至12月19日間共32場次的賽程，賽事皆免費入場，轉播部分除安排數位平台外，也有全程電視轉播，民眾可透過Eleven Sports體育頻道、智林體育台Youtube觀看。

地主新北市府昨天晚間舉行開幕暨選手之夜，新北副市長謝政達到場勉勵選手並頒贈感謝狀予各贊助單位代表，同時也致贈各縣市代表隊客製化專屬運動毛巾，鼓勵選手締造佳績。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法