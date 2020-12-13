NBA》19歲菜鳥奧科羅「準絕殺」 率騎士熱身賽逆轉溜馬

騎士隊19歲菜鳥奧科羅。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA熱身賽開打，騎士今天在主場迎戰溜馬，末節一度落後11分的騎士隊，靠著19歲菜鳥奧科羅（Isaac Okoro）全場貢獻18分的帶領下，幫助騎士隊以107：104贏球。

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第四節剩下10分40秒，騎士隊以67：78落後，奧科羅這時跳出，單節進帳16分，還包含最後0.3的快攻上籃得分還要到犯規，小上加一，完成「三分打」的準絕殺，最後助騎士贏得勝利。

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奧科羅來自奧本大學，他在今年NBA選秀會中，被騎士隊以首輪第五順位選中。他今擔任先發上場33分鐘，9投6中拿到18分、還有3次抄截。

騎士隊得分最高為奧斯曼（Cedi Osman）的23分，葛蘭德（Darius Garland）14分。衛多森（Damyean Dotson）替補出發得到12分，中鋒梅克（Thon Maker）10分10籃板。

溜馬隊方面，沙波尼斯（Domantas Sabonis）16分13籃板，布洛格登（Malcolm Brogdon）16分5助攻4籃板，M.透納（Myles Turner）14分，麥德莫（Doug McDermott）13分，J.哈勒戴（Justin Holiday）12分，K.馬丁（Kelan Martin）11分。

騎士隊19歲菜鳥奧科羅（中）。（法新社）

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