NBA》狀元「狼」首秀超落漆！ 正負值全隊最差僅得5分

狀元郎艾德華茲（中）首秀表現不佳。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕熱身賽灰熊與灰狼正面交鋒，新人王莫蘭特（Ja Morant）繳出驚人表現，以12投8中的準度拿下20分11助攻，而灰狼狀元艾德華茲（Anthony Edwards）表現不佳，全場9投2中僅得5分，正負值還是全隊最低的-17，最後灰熊以107：105險勝灰狼獲得熱身賽首勝。

莫蘭特前三節火力全開，不僅自己能得分也可以送助攻給隊友，不僅投進半場絕殺三分球，上場25分鐘就以高效率拿到20分11助攻後退場，全場12投8中，三分3投2中，罰球2罰俱中，而且僅發生1次失誤，還貢獻一次驚人的爆扣。

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We're convinced @JaMorant has beef with the rim pic.twitter.com/hKBU2MDA94 — Memphis Grizzlies （@memgrizz） December 13, 2020

灰熊在莫蘭特的帶領下，三節打完就以89：77領先灰狼，第四節雙方都用板凳應戰，灰狼靠著板凳群急起直追，最終仍以2分差落敗。

灰熊此役除了莫蘭特外，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）有13分9攔版的表現，菜鳥Desmond Bane板凳出發繳12分4籃板表現不俗，二年級生庫查爾（John Konchar）也有8分7籃板表現。

新人王莫蘭特今天表現優異。（美聯社）

灰狼狀元艾德華茲此役從板凳出發，但打了全隊最多的26分鐘，不過只有9投2中拿下5分4籃板，還發生3失誤與5犯，正負值-17是全隊最糟，而2015年的狀元郎湯斯（Karl-Anthony Towns）今天發上場拿下13分8籃板。

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