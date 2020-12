NBA》狀元「狼」首秀超落漆！ 正負值全隊最差僅得5分

狀元郎艾德華茲(中)首秀表現不佳。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕熱身賽灰熊與灰狼正面交鋒,新人王莫蘭特(Ja Morant)繳出驚人表現,以12投8中的準度拿下20分11助攻,而灰狼狀元艾德華茲(Anthony Edwards)表現不佳,全場9投2中僅得5分,正負值還是全隊最低的-17,最後灰熊以107:105險勝灰狼獲得熱身賽首勝。

莫蘭特前三節火力全開,不僅自己能得分也可以送助攻給隊友,不僅投進半場絕殺三分球,上場25分鐘就以高效率拿到20分11助攻後退場,全場12投8中,三分3投2中,罰球2罰俱中,而且僅發生1次失誤,還貢獻一次驚人的爆扣。

We're convinced @JaMorant has beef with the rim pic.twitter.com/hKBU2MDA94