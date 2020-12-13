NBA》「死神跳投」KD回來了！休兵1年半明首披籃網戰袍

杜蘭特明將先發。（資料照）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經休兵一年半，眾所矚目的NBA超級球星杜蘭特（Kevin Durant），台灣時間明天終於即將重返賽場！教練團透露他將在上午7點主場遭遇巫師的首場熱身賽先發上陣，這也是KD加盟1季之後首披籃網戰袍出擊。

現年32歲的杜蘭特，自2019年6月10日總冠軍戰第5役為勇士帶傷上陣，不料右腳阿基里斯腱驚傳撕裂，從此開刀長期復健調整，再也未上場出賽，長達553天過去，這位2014年度MVP、外加2017、18年總冠軍戰MVP的人氣前鋒，總算可望再度施展幾乎無解的招牌「死神跳投」。籃網菜鳥總教練奈許（Steve Nash）今提前宣佈熱身賽首戰先發五虎，就由球迷期待多時的KD小試身手，與近來惹出連串爭議的當家控衛厄文（Kyrie Irving）首度連線，率領汀維迪（Spencer Dinwiddie）、J.哈里斯（Joe Harris）、D.喬丹（DeAndre Jordan）等戰友上陣。

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只不過，對手巫師總教練布魯克斯（Scott Brooks）早已透露，剛從火箭換來的魏斯布魯克（Russell Westbrook）等主力，明日出賽的機會不高，因此KD想與昔日雷霆老戰友在場上用球技對話，恐怕還得再等一陣子。

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