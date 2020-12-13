NBA》落選秀身懷一絕技 獨行俠撿到寶？

辛頓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠隊今天熱身賽以112:102戰勝公鹿，比賽中後段雙方都在練兵測試陣容，獨行俠隊替補陣容亮點，不只在選秀會選進的新秀，落選後簽下雙向合約的辛頓（Nate Hinton）更是吸引目光，他只出賽15分鐘，就拿下8分、8籃板與4助攻。

辛頓來自休士頓大學，身高6呎5吋、210磅（196公分、95公斤），雖然是一名後衛，但他在2019-20賽季，代表休士頓大學出賽31場，場均能有8.7籃板，是球隊陣中最會搶籃板的好手。

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雖然選秀會落選，但辛頓對於自己的籃板能力頗有自信。他說：「無論跟後衛或長人比，我是最佳籃板好手，這是在選秀報告裡的。」

前公牛名將羅德曼（Dennis Rodman）以籃板能力著稱，他在喬丹的紀錄片《最後之舞》中曾提到，他專注研究籃板球的軌跡與角度，進而能提前判斷籃板落點。這點，辛頓也有同感，他說：「當我看到那片段，我的想法是，原來我不算瘋狂、我不是唯一一個這樣想的人。」

辛頓說，他的名字仍然被喊到，只是不在電視轉播（選秀會）裡，開心披上獨行俠球衣的他，自信的說：「我期許我的新東家得到一個競爭者、狠腳色，我是那種得到任何任務都會完成它的球員。」

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